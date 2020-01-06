https://static.news.ru/photo/ffb55e0c-3226-11ea-bef4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Гунеев/kremlin.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган призвали установлению режима прекращения огня в Ливии после полуночи 12 января.

Особо выделю призыв, который президенты Путин и Эрдоган адресовали всем ливийским сторонам — немедленно прекратить боевые действия, объявить прекращение огня с 00:00 воскресенья 12 января, — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам российско-турецких переговоров.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает Хафтар и его армия. Одним из главных союзников ПНС в этом конфликте выступает Турция. 2 января турецкий парламент одобрил отправку вооружённых сил в Ливию на помощь правительству Сараджа.

Как ранее писал NEWS.ru, в Стамбуле завершились переговоры президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали накопившиеся вопросы чуть больше полутора часов.