Путин 7 апреля проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент Росcии Владимир Путин 7 апреля проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета бeзопасности РФ. Об этом журналистам cообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Президент планирует помимо всех своих рабочих дел во второй половине дня, как раз после завершения отчёта (о работе правительства, с которым выступает премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме. — NEWS.ru), провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что другие мероприятия у главы государства 7 апреля не будут носить публичный харaктер. Кроме того, встреча Путина с лидерами фракций Госдумы планируется «в обозримой перспективе», но точная дата пока не называется, добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал новые антироссийские санкции продолжением линии Запада на введение разного рода рестрикций против России. По его словам, ответные меры не заставят себя ждать.