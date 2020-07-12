Политика

Пушков согласился с мнением Трампа о работе американских СМИ

01:53, 12 июля 2020
Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал мнение президента США Дональда Трампа о том, что публикации в американской прессе о, якобы, существующем сговоре РФ с талибами являются сфабрикованным вбросом.

Он добавил, что информация о связи России с экстремистами в Афганистане — не единственная ложь СМИ. Он припомнил также публикации о наличии у Ирака оружия массового уничтожения, обвинения бывшего на тот момент главой Ливии Муаммара Каддафи в геноциде ливийцев, утверждения о применении в Дамаске газа зарина, а также освещение ситуации на Украине.

Когда президент США называет американские СМИ «фейк ньюс», нет оснований ему не верить. Fake news, really, — написал Пушков в своём микроблоге.

Ранее, вслед за The New York Times, публиковавшей аналогичную информацию, 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию об этом. Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемых в СМИ данных.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский заявил, что США должны ужесточить политику по отношению к РФ, чтобы российская сторона, почувствовав давление, прекратила вызывающие действия. Это заявление экс-заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО сделал во время слушаний в палате представителей в связи с сообщениями в СМИ о предполагаемом вознаграждении участников группы «Талибан» (запрещена в РФ) Россией за убийство американских военных.

Российский сенатор Алексей Пушков согласился со словами американского президента Дональда Трампа, что статья в газете The New York Times о связях России с талибами является сфабрикованным информационным вбросом.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях