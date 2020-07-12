Пушков прокомментировал превращение Айя-Софии в мечеть

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение турецких властей превратить собор Святой Софии из музея в мечеть. По его мнению, это создаст для людей религиозный и психологический барьер.

Когда был в октябре 2019 г. в Стамбуле, <...> великолепная Святая София ещё была музеем. Это делало её открытой и доступной для всех, чего теперь не будет, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Кроме того, сенатор задался вопросом, что станет с фресками VI–VII веков, «пережившими первые 380 лет существования собора в качестве мечети».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года храм считается символом золотого века Византии. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как писал NEWS.ru, Эрдоган, комментируя изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле, заявил, что это шаг к великой стране.