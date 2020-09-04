Пушков пояснил, какой интерес у США к Белоруссии

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, какой интерес у США к ситуации в Белоруссии.
Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идёт речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России. Ясно как день, — сообщил сенатор на своей странице в Twitter.
Ранее постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор выразил обеспокоенность возможным вмешательством России в дела Белоруссии и поддержкой Александра Лукашенко. Он также заявил, что Соединённые Штаты намерены убедить Александра Лукашенко в том, что он не может быть президентом Белоруссии в текущих обстоятельствах.