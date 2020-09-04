Пушков пояснил, какой интерес у США к Белоруссии

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Ситуация, разворачивающаяся вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, негативным образом сказывается на подготовке консультаций между Чехией и Россией, которые стороны намерены провести в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, завил глава польского МИД Томаш Петржичек.

Отмечается также, что повлияла на подготовку консультаций и ситуация в Белоруссии, передаёт ТАСС со ссылкой на пражское издание Denik N. Несмотря на то что консультации являются предметом двусторонних отношений и...