Пушков посоветовал Джонсону закупить «Спутник V» вместо помощи Украине

https://static.news.ru/photo/b0230606-a0d8-11eb-ac36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков порекомендовал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сэкономить на военной помощи Украине и закупить партию вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Сославшись на результаты опроса издания Daily Mail, Пушков указал на то, что более двух третей (73%) британцев против оказания помощи Украине. Многие из них помнят, что ранее подобные военные вмешательства стоили Соединённому Королевству «много жизней и денег».

По мнению Пушкова, присутствие в Чёрном море двух британских военных кораблей — дело бесполезное. Лондон таким образом Украину не поддержит. Поскольку два корабля ничего не решают, то на их отправке в регион Лондону лучше сэкономить.

А на сбережённые средства закупить у России вакцину Спутник V, чтобы спасти от болезни сотни тысяч жителей Великобритании, — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что британцы подняли на смех главу МИД Доминика Рааба за его слова о растущей военной угрозе со стороны России. По их мнению, РФ нет смысла нападать на Соединённое Королевство. Они предположили, что министр хочет втянуть страну в войну, «в которой она не сможет победить».

Кроме того, жители Великобритании скептически отнеслись к намерению властей строить корабли для ВМС Украины. По их словам, страна за годы пребывания в составе ЕС растеряла все технологические преимущества и сегодня не способна «построить даже телевизор с плоским экраном».