Пушков оценил гарантии США поддержать Киев в случае конфликта с Москвой

https://static.news.ru/photo/26bf26bc-3fdd-11eb-9d6d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обещание министра обороны США Ллойда Остина не оставлять Киев один на один в случае эскалации конфликта в Донбассе.

Что бы это ни означало, Киеву не стоит особо полагаться на США в случае начала Украиной военной операции против Донбасса, — написал Пушков в своем Telegram-канале .

По мнению сенатора, заверения Остина могут означать что угодно — от новых санкций, до поставок вооружений. При этом прямое военное вмешательство в конфликт в Донбассе Пушков исключил.

Но не прямое военное вмешательство США на стороне Украины, которое было бы полным безумием, — отметил сенатор.

Ранее стало известно, что в рамках помощи по обеспечению безопасности США выделили Украине более $2 млрд. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин после телефонных переговоров с украинским коллегой Андреем Тараном. Своё заявление Остин опубликовал в аккаунте Twitter.

В свою очередь Украина объявила о гарантиях Пентагона на случай конфликта с РФ. Об этом писал NEWS.ru.