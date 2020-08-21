Пушков: Лукашенко за 20 дней тотально поменял риторику

https://static.news.ru/photo/2abf8c64-e46d-11ea-89e9-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, пытаясь покончить с забастовками, неожиданно поменял свою позицию к происходящему в республике.

Ранее Лукашенко обвинил Соединённые Штаты в организации беспорядков в Белоруссии. По его словам, Запад пытался использовать Минск против Москвы. До этого он винил РФ.

Лукашенко за 20 дней тотально поменял риторику: то он толковал об «устойчивом интересе» Запада к Белоруссии и нападал на Россию, а тут вдруг обнаружил устойчивый интерес Запада к цветной революции и отрыву страны от России, — написал российский политик в Twitter.

По его словам, перед глазами Лукашенко был печальный опыт четвёртого президента Украины Виктора Януковича, однако он не стал учиться на чужих ошибках.

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Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый Координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.

В Евросоюзе результатов голосования не признали. 19 августа состоялся внеочередной саммит ЕС по ситуации в республике. По его итогам глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что судьбу Белоруссии должны решать жители этой страны, а не в Брюсселе и не в Москве. Также европолитики заявили, что поддерживают тех белорусов, которые требуют организовать новые выборы.

Также ЕС по итогу саммита принял решение выделить дополнительные €53 млн в помощь белорусскому народу в связи со сложившейся ситуацией в стране. По словам фон дер Ляйен, эта помощь будет перераспределена так, чтобы средства пошли «не власти, а народу». При этом из выделенных денег €2 млн будут направлены на поддержку «жертв репрессий», писал NEWS.ru.