Публицист предупредил о террористической угрозе для России с юга

России следует начать подготовку к вероятным боевым столкновениям с террористами. Угроза исходит со стороны бывших республик СССР на юге, где усиливается влияние экстремистских организаций. Об этом заявил военный публицист Сергей Ищенко в статье, опубликованной «Свободной прессой».

Речь, в частности, идёт о Таджикистане, на границах которого активизировались боевики группировки «Талибан» (запрещена в России). По словам публициста, там идут ожесточённые боевые действия всего в трёх часах езды от столицы республики Душанбе и «в считаных километрах от 201-й военной базы Вооруженных сил РФ».

Со стороны Москвы было бы верхом политического легкомыслия прямо сегодня не готовиться к точно таким же, как в Сирии, боевым столкновениям с многотысячными бандами исламистов и на этом стратегическом направлении, — подчеркнул Ищенко.

В Минобороны России уже начали менять статус Центрального военного округа и стали уделять больше внимания его снабжению военной техникой. Он добавил, что РФ нужно создать такую же систему обороны, что и вокруг базы Хмеймим в Сирии, которая себя отлично зарекомендовала.

Ранее политолог Андрей Серенко заявил, что расширение наступления талибов в Афганистане, которое коснулось северных провинций на границе с Таджикистаном, напрямую связано с иностранным присутствием. В частности, роль полевых командиров выполняют пакистанские офицеры в отставке.