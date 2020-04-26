Психолог сравнил работу на удалёнке со службой подводников

https://static.news.ru/photo/b17c84fa-87c5-11ea-81fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Руководитель Школы структурной психосоматики Андрей Минченков назвал строгий распорядок дня и дисциплину важными факторами при организации удалённой работы.

В условиях замкнутого пространства, будь это и подводная лодка, есть такое понятие как дисциплина. Это слово фундаментальное, — отметил Минченков в комментарии радио «Говорит Москва».

По словам психолога, даже подготовленные подводники и космонавты сталкиваются со стрессом во время изоляции и работы в замкнутом пространстве, поэтому работодатель должен минимизировать психологическую нагрузку.

Как писал NEWS.ru, связанный с пандемией коронавируса режим изоляции граждан заработал 28 марта, когда начались объявленные президентом нерабочие дни.

Эксперты в Роспотребнадзоре и Минздраве призвали правительство сохранить ограничения как минимум до середины апреля, указав на сохранившийся рост числа заболевших COVID-19 в России.