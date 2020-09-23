Продление льготной ипотеки под 6,5% может быть принято после 1 ноября

https://static.news.ru/photo/f3bfac00-fe55-11ea-8c15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% будет приниматься после 1 ноября 2020 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе конференции «Итоги пандемии. Курс на эффективный девелопмент».

По его словам, до 1 ноября будет происходить сбор информации — после этого станет понятно, насколько была эффективна данная программа.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена 23 апреля 2020 года. В целом программа нацелена на поддержку россиян, желающих улучшить свои жилищные условия, а также на укрепление строительной отрасти, которая столкнулась с падающим спросом на жильё из-за пандемии коронавируса. Как уточняет ТАСС, ипотечный кредит на льготных условиях можно взять до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне в возрасте до 25 лет стали чаще брать необеспеченные кредиты в 2020 году, особенно на фоне пандемии COVID-19. Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В наибольшей степени выросли дорогие займы молодых людей у микрофинансовых организаций и по кредиткам — на 3,4 п.п. и 2,5 п.п. соответственно.

Аналитики увидели в данном явлении тревожный сигнал — высокий уровень безработицы может обречь многих людей на кредитную кабалу.