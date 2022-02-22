Признание суверенитета ДНР и ЛНР разделило российское общество

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина растёт на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса и, вероятно, вырастет ещё сильнее в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик. Такой прогноз дал NEWS.ru научный руководитель социологического Левада-Центра (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) Лев Гудков. Он рассказал, что мнения респондентов разделились почти поровну между сторонниками и противниками решения по ДНР и ЛНР. Результаты опроса россиян о признании республик Левада-Центр планирует опубликовать 24 февраля.

Политические партии находятся в самом низу, у «Единой России» где-то 26–27%. Рейтинг Путина в начале февраля поднялся с 65% до 69%, — поделился результатами исследований социолог.

По его словам, рейтинг главы государства может вырасти ещё сильнее, такова первая реакция общества на патриотическую риторику. Однако позже уровень одобрения решений Владимира Путина может снизиться из-за страха военного конфликта.

Признание ДНР и ЛНР, по данным социологов, поддерживает «консервативное большинство» — около 45% населения. В эту группу входят в первую очередь пожилые люди с низким уровнем образования, жители небольших населённых пунктов. Для этих людей максимально значима риторика президента, отмечает исследователь. Против, по словам Гудкова, выступают примерно 40% россиян, среди которых в основном молодые образованные жители крупных городов.

Мы видим поляризацию в отношении Украины, когда молодёжь [чаще] симпатизирует Украине, позитивно относится, а люди старше 40 лет преимущественно негативно относятся, — добавил Гудков.

Эксперт напомнил, что, по результатам предыдущих опросов, россияне «очень сдержанно» относились к перспективе присоединения ДНР и ЛНР к России. Так, примерно равное количество граждан выступают за присоединение республик и за сохранение их как непризнанных территорий. Несколько меньше (20–22%) считают, что ДНР и ЛНР нужно вернуть в состав Украины.

Владимир Путин kremlin.ru

Никакого доминирующего мнения здесь нет, но явно сократилось с 2014 года желание инкорпорировать Донбасс в состав России, потому что люди понимают, что это ухудшение собственного экономического положения, а ситуация в стране резко ухудшилась из-за пандемии и инфляции, — заключил социолог.

Политолог Аббас Галлямов рассказал NEWS.ru, что повышение рейтинга Владимира Путина стало следствием доминирования внешнеполитической повестки в информационном поле — оно началось с началом обострения на границе с Украиной и выдвижения ультиматума НАТО.

Внешняя политика по-прежнему остаётся темой, где Путин себя чувствует гораздо более уверенно, чем в ситуации с доминированием внутренней политики, — подчеркнул он.

Политолог не исключил, что признание ДНР и ЛНР было инициировано для решения внутриполитических задач. При этом он обратил внимание на поляризацию общества по этому вопросу. По его словам, значительная часть россиян стала негативно оценивать внешнюю политику РФ, хотя эта тема всегда была для властей выигрышной.

Отметим, что директор Центра политического анализа Павел Данилин в разговоре с NEWS.ru выразил неуверенность в репрезентативности данных Левада-Центра. По словам эксперта, существуют и другие данные, которые позволяют говорить о поддержке решения Путина на уровне 75%.

Мы видели опрос ВЦИОМа февральский, который говорит, что на самом деле у народа по отношению к поддержке Россией Донбасса крайне позитивное отношение, на уровне 80%. В этом контексте говорить о поляризации — это в корне неверно, — считает он.

Впрочем, результаты опроса ВЦИОМа, опубликованного 21 февраля, свидетельствовали о поддержке россиянами эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию и оказания им помощи (78%). Многие россияне действительно тепло отнеслись к беженцам и даже, как писал NEWS.ru, создали специальный чат в Telegram, где предлагали им свою помощь и жильё. Однако социологи ВЦИОМа не ставили перед респондентами прямого вопроса о необходимости признания Москвой независимости самопровозглашённых республик.