Прилепин посоветовал России взять пример с «Талибана»

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель, филолог и публицист Захар Прилепин посоветовал России действовать на Украине по примеру членов террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ) в Афганистане. Своё мнение он высказал в Telegram-канале.

В мире, где «оплот демократии» — террорист номер один, ответственный за гибель сотен тысяч и потушенные жизни миллионов беженцев, природная русская скромность ценится очень мало, — написал Прилепин.

Он считает, что если бы Россия на Украине действовала по примеру талибов, то ДНР и ЛНР вскоре признали бы независимыми лидеры зарубежных стран. Он посоветовал властям Донбасса «выкрадывать по 30 депутатов Рады» и снимать с ними «красочные ролики». Также он пожаловался на то, что Россия «не умеет правильно себя поставить».

Ранее Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову сформировать коалицию в новом составе Госдумы, а затем объединить обе партии. Он написал Зюганову письмо, в котором предложил в день 30-летия путча 1991 года — 19 августа — провести пресс-конференцию и объявить о планах по созданию оппозиционной коалиции в Госдуме после выборов, а также «по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на всех уровнях».

По словам Прилепина, у «СР — За правду» и КПРФ почти нет идеологических разногласий и поэтому им следует «переходить к реальному политическому сотрудничеству».