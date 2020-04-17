Итак, поиски с помощью Генпрокуратуры лиц, дерзнувших приравнять букмекерскую контору «Фонбет» к разряду экономикообразующих предприятий, привели в Минэкономразвития. Впрочем, этот прокол был, как оказалось, не единственной проблемой нового министра Максима Решетникова, которого причисляют к условной правительственной фракции Сергея Собянина. Чиновник, курировавший в недавнем прошлом экономику столицы, получил вполне объяснимый публичный втык от премьера за то, что мало внимания уделял контролю за политикой банков, не спешащих выделять обещанные президентом кредиты бизнесу.

Ряд аналитиков тут же посчитал, что Михаил Мишустин постепенно осваивается в своём кабинете и его более не смущают хорошо известные обстоятельства присутствия в его правительстве ставленников мощных силовых и финансовых кругов. А потому он начал перестройку местной иерархии с атаки на самое, дескать, «слабое звено» — министров, связанных со столичным мэром, который в последние недели сам оказался под сильнейшим внешним давлением. В первую очередь, медийным, поскольку ему приписали страшное — претензии в перспективе на первую позицию в государстве. А такие оплошности в поведении, такой «бонапартизм», не прощаются.

Однако, как ни парадоксально, но именно казус с включением «Фонбета» в привилегированный список, в котором, кстати, фигурировал и «Макдональдс», позволил премьеру по-настоящему перехватить инициативу. Как говорится, если бы этой «ошибки» не было бы, её стоило бы придумать. Недаром ещё Наполеон поучал своего министра, что он-де совершил большее, чем преступление, он совершил ошибку.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Так вот, ошибкой своих подопечных премьер разумно воспользовался ради укрепления собственных позиций не только в действующем правительстве, но и в целом в нашей политической системе, в которой кое-кто продолжает его считать преходящей, чисто технической фигурой. Отныне не будет постоянных и централизованных списков привилегированных предприятий и компаний, рассчитывающих на существенную поддержку государства. Функции их гибкого составления и внесения корректив переданы отраслевым министерствам. А значит, и другим вице-премьерам. Принципиально разрушается монополия нынешнего куратора Минэкономразвития Андрея Белоусова.

Фактически Мишустин перераспределил не столько полномочия, сколько влияние. В нынешних обстоятельствах карантинных последствий для национальной экономики шанс припасть к государственным финансовым ресурсам становится решающим фактором даже не роста, а выживаемости. Премьер-министр же автоматически становится арбитром в своих спорах, в чём-то самостоятельных и со всем сторон прикрытых замом. А, значит, и положение главы кабинета кардинально меняется.

Он как недавний главный российский мытарь выстраивает практически новую, математически просчитанную модель взаимодействия, балансов и противовесов в новом и до конца ещё не устоявшемся правительстве. Пандемия действительно становится решающим политическим фактором. И одним из её последствий является перераспределение не столько постов, сколько влияния и возможностей в среде нашей высшей элиты.