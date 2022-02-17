Премьер Италии подтвердил возможный визит в Россию

Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил, что его визит в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным могут состояться в ближайшее время, передаёт ТАСС. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Италию содействовать в организации переговоров с российским лидером.

[Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным] предусмотрена. Её организацией занимаются, — сказал Драги.

Он также подтвердил , что встреча может состояться уже в ближайшие дни. Кроме того, политик рассказал, что Владимир Зеленский выразил желание провести переговоры с российским коллегой и попросил Италию оказать содействие в организации данного разговора.

Ранее в Кремле заявили, что получили от Киева запрос о разговоре Зеленского с Путиным, но в нём не было указания цели переговоров.

Перед этим Зеленский сообщил, что Киев направлял в феврале запрос в администрацию президента РФ для телефонного разговора с российским лидером. Он также подчеркнул, что Украина заинтересована в различных форматах договорённостей и переговорах с Россией.