Правительство хочет упростить признание европейских документов

Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации Европейской конвенции об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами. Норма должна упростить признание документов, которые были выданы государствам и участникам конвенции.
Теперь проект будет внесён в Государственную думу в порядке, установленном законом. Об этом
При ратификации конвенции россияне, оформившие документы в диппредставительствах РФ в других странах, не должны будут проходить процедуру их консульской легализации при предоставлении в госорганы других стран. Кроме того, российские госорганы также будут принимать документы, выданные посольствами и консульствами стран-участниц.
Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут исполняться Россией только в том случае, если они не станут противоречить Конституции страны.
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