Правительство хочет упростить признание европейских документов

https://static.news.ru/photo/c4f74150-c82a-11ea-9e8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Кабинет министров одобрил законопроект о ратификации Европейской конвенции об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами. Норма должна упростить признание документов, которые были выданы государствам и участникам конвенции.

Теперь проект будет внесён в Государственную думу в порядке, установленном законом. Об этом сообщается на сайте правительства.

При ратификации конвенции россияне, оформившие документы в диппредставительствах РФ в других странах, не должны будут проходить процедуру их консульской легализации при предоставлении в госорганы других стран. Кроме того, российские госорганы также будут принимать документы, выданные посольствами и консульствами стран-участниц.

Ранее, как писал NEWS.ru, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут исполняться Россией только в том случае, если они не станут противоречить Конституции страны.