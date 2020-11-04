Познер спрогнозировал «двоевластие» в США после выборов

https://static.news.ru/photo/821e51c0-1f28-11eb-83a2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с президентскими выборами США может привести к «двоевластию», заявил журналист Владимир Познер. При этом он отметил, что такая обстановка вряд ли окажет влияние на отношения с Россией. Эти мысли были опубликованы на личном сайте Познера.

Российское руководство довольно давно пришло к выводу, что «что в лоб, что по лбу». Не имеет значения, кто президент Соединённых Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся, по крайней мере, ещё на один срок, — подчеркнул он.

По его мнению, победа действующего главы США Дональда Трампа позволит ему действовать более свободно, смело и независимо. Познер предположил, что в таком случае американский лидер может предпринять шаги, которые могли бы «понравиться» российской стороне.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александр Латкин сообщил, что отношения США и Китая станут более лояльными в случае победы Джо Байдена на выборах президента США. Демократ не станет так жёстко относиться к КНР, как это сейчас делает Трамп.