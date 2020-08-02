Познер оценил идею вступления России в НАТО

https://static.news.ru/photo/006354dc-d4d7-11ea-be5f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер ответил на предложение депутата бундестага Кристиана Шмидта о возобновлении обсуждения вопроса вступления России в НАТО. По его словам, такое сближение РФ с Западом было бы благом, но оно нереально.

Познер напомнил, что идею членства России в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе поддерживали и первый президент РФ Борис Ельцин, и действующий глава государства Владимир Путин. Однако против этого возражали США и ряд стран Европы.

Думаю, что сегодня Россия менее заинтересована в этом, да и не изменилась позиция ни США, ни большей части европейских стран, — отметил Познер на своём сайте.

Как писал NEWS.ru, Шмидт поднял вопрос о вступлении РФ в НАТО из-за того, что, по его словам, сегодня уничтожена вся система безопасности, которая создавалась в Европе с 1975 года. Политик заявил, что необходимы новые механизмы разоружения, контроля за военными технологиями и баланс вооружённых сил. При этом он напомнил об Основополагающем акте Россия — НАТО, в котором зафиксировано жёсткое обязательство стран Альянса не изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры.

В Москве считают, что соглашение на грани уничтожения, поскольку президент США Дональд Трамп подтвердил своё намерение перебросить часть войск с территории Германии в Польшу. До этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что 2 августа Вашингтон официально прекращает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушения Россией его условий.