Постпред РФ: отношения с ЕС достигли дна после санкций по Навальному

https://static.news.ru/photo/e280e8e8-1055-11eb-a3ab-fa163e074e61_660.jpg Владимир Чижов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов констатировал, что отношения РФ и ЕС достигли низшего уровня за последние годы после введения санкций по делу Алексея Навального. Об этом он заявил российским журналистам.

Это решение подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время, — заявил он.

Постпред считает, что обоснование этих санкций «и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое, а с моральной — просто неприемлемое».

Разумеется, мы расцениваем эти рестрикции так же, как и все предыдущие: как односторонние незаконные меры. В мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить санкции, — это Совет Безопасности ООН, — пояснил Чижов.

Он также подтвердил, что Россия примет ответные зеркальные меры. Санкции Москвы также будут персональными.

Логично исходить из того, что ответные меры могут коснуться двусторонних отношений Москвы именно с Берлином и Парижем, ведь никто не скрывает, что за этим шагом стояли именно они, — уточнил постпред.

Отвечая на вопрос, может ли Россия пересмотреть отношения с ЕС в целом, Чижов повторил, что эти отношения «и так уже находятся на низшей отметке», передаёт РИА Новости.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в ОЗХО.

Евросоюз ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института. Чёрный список опубликован , в профайле каждого чиновника объясняется, в чём конкретно его «вина». В Брюсселе заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России.

Ранее издание The Guardian со ссылкой на источники сообщило, что отравление Навального организовали сотрудники Второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Оно было совершено с целью запугивания, а не убийства оппозиционера, подчеркнули собеседники газеты. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место, писал NEWS.ru.