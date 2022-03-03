Экс-замглавы ФМС: мигранты не уедут из России, несмотря на кризис

Большинство мигрантов не станут покидать Россию, несмотря на серьёзные экономические потери после спецоперации российских военных на Украине, рассказал NEWS.ru бывший замдиректора ФМС Вячеслав Поставнин. По его словам, ситуация в их родных странах «ничуть не лучше», чем будет в России.

Там (в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. — NEWS.ru) тоже нет работы, а если есть, то гроши платят. Других направлений иммиграции у них нет, единицы ездят по всему миру. Из сформировавшихся потоков в основном в Россию, немного в Турцию, — сказал он.

Эксперт отметил, для жителей среднеазиатских республик пока нет альтернативы России, потому что для переезда в другие страны необходимы визы и знание языка. При этом украинцы и белорусы, вероятно, начнут ездить в западные страны, а молдаване точно сделают выбор в пользу Европы.

По словам Поставнина, в случае значительного ухудшения финансового положения жителей России среди мигрантов могут возникнуть бандформирования.

Если у нас ситуация будет похожа на 1990-е годы, когда денег не будет и продуктов питания будет не хватать на всех, тогда преступность вырастет. Она вырастет не только среди мигрантов, среди всех вырастет, — заключил он.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил, что Евросоюз развернёт против России тотальную экономическую и финансовую войну. Так, по его мнению, при помощи новых санкций можно будет вызвать крушение российской экономики. Как подчеркнул Ле Мэр, санкции ЕС разрушат экономику России, они будут применяться до тех пор, пока Москва не вернётся к «лучшим намерениям» относительно Украины.