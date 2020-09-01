Посольство РФ в Вашингтоне резко отреагировало на учения США в Эстонии

https://static.news.ru/photo/91433644-ebf6-11ea-bc15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/Global Look Press

Демонстративным бряцанием оружием назвали в российском посольстве в Вашингтоне учения ВС США вблизи российских границ, которые будут проходить в Эстонии с 1 по 10 сентября 2020 года.

Также в посольстве обратили внимание на то, что сообщения в американских СМИ об учениях в 110 километрах от границ РФ содержат «антироссийские выпады» и напомнили, что Россия не раз предлагала США и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от «линии соприкосновения» Россия-НАТО. Действия ВС США в Эстонии в посольстве назвали провокационными и крайне опасными для региональной стабильности.

Зачем это демонстративное бряцание оружием? Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Кто же в действительности нагнетает напряжённость в Европе? И это всё происходит в условиях обострения политической обстановки в том районе европейского континента. Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США? — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru ранее, политолог Евгений Булах заявил, что решение Нью-Дели не отправлять своих военнослужащих на международные учения «Кавказ-2020» является недальновидным и может привести к ухудшению отношений с Москвой.