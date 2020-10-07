Посол: США ввели санкции против 350 физических и 500 юридических лиц РФ

https://static.news.ru/photo/76c9765e-08cd-11eb-9dc5-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: rusembusa/vk.com

Вашингтон на данный момент ввёл санкции в отношении 350 физических и 500 юридических лиц РФ. Об этом заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

За последнее время американцы ввели санкции против 350 наших физических лиц и 500 юридических. За последние годы мы насчитали 90% расширения рестрикций в отношении России, — заявил дипломат в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

По его словам, в настоящее время в конгрессе на рассмотрении США находятся около 15 различных законов с тем, чтобы ударить по российской экономике и по политической системе РФ, а также заставить Москву изменить свою экономическую и внешнюю политику.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал информацию о том, что Вашингтон готовится ввести санкции против Москвы в случае «открытого вмешательства» РФ в дела Белоруссии. По его словам, Россия способствует решению проблем Белоруссии, но не вмешивается в них, писал NEWS.ru.