Посол России в США приехал для консультаций в МИД РФ

https://static.news.ru/photo/81c3b654-8ae7-11eb-be2b-96000091f725_660.jpg Анатолий Антонов Фото: RussiaInUSA/twitter.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов приехал для консультаций в МИД РФ. В ведомство дипломат прибыл утром 22 марта, передают российские журналисты.

Его вызвали вызвали в Москву после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. Пригласив Антонова для консультаций, в Кремле подчеркнули заинтересованность в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном. Владимир Путин, комментируя слова Джо Байдена в свой адрес, пожелал ему здоровья и предложил в ближайшее время провести диалог в прямом эфире. В ответ на это Байден заявил, что «в какой-то момент» поговорит с коллегой из РФ.

Накануне двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко прокомментировал ответ президента РФ Владимира Путина лидеру США Джо Байдену. Ранее новый глава Штатов назвал руководителя РФ «убийцей».

Ранее читатели немецкой прессы восхитились ответом российского президента Владимира Путина на высказывания американского коллеги Джо Байдена. Многие жители ФРГ восприняли его слова как «дипломатический шедевр», писал NEWS.ru.