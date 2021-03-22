Посол РФ в США не стал общаться со СМИ после консультаций в МИД РФ

https://static.news.ru/photo/81c92022-8afa-11eb-9c46-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол РФ в США Анатолий Антонов 22 марта провёл консультации в МИД РФ. Мероприятие продолжалось два часа. После визита в дипведомство представитель Москвы в Вашингтоне не стал общаться с журналистами. Его вызвали в РФ после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Пригласив Антонова для консультаций, в Кремле подчеркнули заинтересованность в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном. Владимир Путин, комментируя слова Джо Байдена в свой адрес, пожелал ему здоровья и предложил в ближайшее время провести диалог в прямом эфире. В ответ на это Байден заявил, что «в какой-то момент» поговорит с коллегой из РФ.

Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжёлом состоянии российско-американских связей, заведённых Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик, — говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на официальном сайте министерства.

В ведомстве отметили, что Москва стремиться не допустить необратимой деградации отношений РФ и США. Накануне Белый дом отверг идею президента РФ Владимира Путина организовать переговоры с лидером Штатов Джо Байденом, заявили представители МИД РФ. В ведомстве отметили, что Вашингтон упускает возможность найти выход из тупика отношений между Кремлём и Белым домом. Диалог политиков мог состояться 22 марта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Гвардия Захара Прилепина» провела акцию протеста у резиденции американского дипломата в Москве. Общественники пошли на такой шаг после резких высказываний главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. Активисты приковали себя к ограде сквера напротив дипмиссии с требованием принести извинения Путину и россиянам. Кроме того, они отнесли в представительство письмо с аналогичными просьбами.