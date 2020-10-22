Посол РФ в Италии оценил влияние COVID-19 на отношения двух стран

https://static.news.ru/photo/4b2feec8-1486-11eb-a914-fa163e074e61_660.jpg Сергей Разов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский чрезвычайный и полномочный посол в Италии Сергей Разов оценил влияние пандемии COVID-19 на отношения двух стран. По словам дипломата, не смотря на серьёзный удар по мировой экономике и политике российско-итальянские отношения развиваются стабильно.

Хуже не стало. Это точно, и это как минимум. Отношения развиваются стабильно, — заявил посол, отвечая на вопрос NEWS.ru в кулуарах XIII Евразийского экономического форума в Вероне.

Разов напомнил, что во время визита в Москву глава МИД Италии Луиджи Ди Майо публично фиксировал государственную линию этой страны на поддержание постоянного политического диалога с Россией.

И это мы оцениваем по достоинству, потому что среди государств ЕС и НАТО не так много стран, которые так однозначно свою позицию фиксируют, — подчеркнул российский дипломат, добавив, что «не многие из руководителей западных стран считают поездки в Москву актуальным и своевременным».

Посол РФ выразил надежду, что глава МИД Сергей Лавров сможет воспользоваться приглашением своего итальянского коллеги и посетить в декабре конференцию «Средиземноморский диалог» в Риме.

Разов также отметил «сдержанно-познавательный интерес» к российской вакцине. При этом дипломат сомневается, что итальянские власти обратятся к РФ с просьбой о закупке препарата, так как европейские власти разрабатывают свою вакцину против COVID-19.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в мире выявлено 423 819 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Суточный показатель на 22 октября оказался рекордным. До этого больше всего новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось 17 октября — 412 889.