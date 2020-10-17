Посол РФ: США отвергли предложение Путина об СНВ-3 без серьёзного анализа

https://static.news.ru/photo/029b0132-106e-11eb-be84-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: washington.mid.ru

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов считает, что Белый дом отверг предложение президента Владимира Путина о продлении СНВ-3 без какого-либо серьёзного анализа. По его словам, США намеренно искажают причины отказа Москвы от предложений Вашингтона по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Вчера (16 октября. — NEWS.ru) в информационном пространстве Соединённых Штатов Америки прогремело два взрыва. Первый взрыв — когда мир услышал о том, что Владимир Владимирович Путин делает ещё один шаг вперёд навстречу американцам, пытаясь спасти контроль над вооружениями. И второй взрыв — когда американцы однозначно, без какого-либо, на мой взгляд, серьёзного анализа просто взяли и отвергли предложение Путина, — сообщил Антонов в эфире программы «Большая игра».

Документ был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса.

Накануне Владимир Путин предложил на год продлить действующий договор по СНВ без всяких условий. На это в Вашингтоне ответили, что инициатива президента РФ о продлении Договора без учёта замораживания размеров ядерных арсеналов стран «обречена на провал». Американская сторона, в свою очередь, предлагала продлить соглашение при условии установки лимита на количество ядерных боеголовок, писал NEWS.ru.