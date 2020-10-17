Посол РФ: нет гарантий, что США не введут санкции против РФ в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/a44b548c-10c8-11eb-95fb-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Посол России в США Анатолий Антонов оценил слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о том, что в РФ больше не на что накладывать санкции.

Как отметил Антонов, заявление О'Брайена не осталось в России незамеченным, но гарантией такие высказывания служить не могут.

Но жизнь, она сложнее, чем заявления, даже такого высокопоставленного чиновника Белого дома, — сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Также посол отметил, что на рассмотрении в американском конгрессе находятся несколько законопроектов, касающихся антироссийских санкций.

Нет никаких гарантий, что в понедельник с утра, хочется верить, что в воскресенье они этого не будут делать, не будет введена какая-то новая очередная серия санкций против Российской Федерации, против её граждан, — отметил Антонов.

При этом он подчеркнул, что политика России является понятной, очевидной и прагматичной и ей «не за что оправдываться» перед партнёрами с Запада.

Как писал NEWS.ru ранее, власти США приветствуют решение Евросоюза о введении санкций в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.