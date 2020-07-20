Посол: РФ найдёт способ наказать тех, кто вводит санкции против её граждан

https://static.news.ru/photo/3406fdde-c9a6-11ea-9a61-fa163e074e61_660.jpg Андрей Келин Фото: rus.rusemb.org.uk

Санкции в рамках «дела Магнитского» незаконны, и Россия найдёт способ наказать тех, кто их вводит. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Что касается [поправки] Магнитского, поверьте, мы найдём способ наказать тех, кто вводит подобные санкции, — сказал он в эфире «Шоу Эндрю Марра» на ВВС.

Дипломат подчеркнул, что санкции может вводить только ООН.

На вопрос ведущего, введёт ли Россия санкции в отношении британских и американских граждан, которые причастны к созданию списка Магнитского, посол ответил, что не говорил этого, но при этом назвал хорошей идеей.

В начале июля британский министр иностранных дел Доминик Рааб объявил о вступлении в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Она была принята в мае 2018 года, а её вступление в силу должно было произойти после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Документ носит имя юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в ноябре 2009 года в московском СИЗО «Матросская тишина». По мнению британских властей, граждане РФ, перечисленные в списке, причастны к пыткам и смерти Магнитского.

Санкции распространяются на главу СКР Александра Бастрыкина, замгенпрокурора РФ Виктора Гриня, бывшего замглавы МВД РФ Алексея Аничина и ряд других лиц. Им запрещён въезд на территорию Великобритании, их активы в стране, если таковые имеются, подлежат заморозке. Кроме того, предусматривается запрет на ведение бизнеса в Соединённом Королевстве и при посредничестве его граждан.

Как ранее писал NEWS.ru, британские власти обвинили Москву во вмешательстве в парламентские выборы в 2019 году. По словам Рааба, российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование, «активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы». В посольстве РФ в стране заявили, что любые недружественные шаги Великобритании в отношении РФ не останутся без адекватного ответа.