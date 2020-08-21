Посол отверг наличие русофобии в Литве

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Литовский посол в РФ Эйтвидас Баярунас в беседе с NEWS.ru заявил, что в Литве нет русофобии. Он подчеркнул, что в стране предусмотрено школьное и университетское обучение на русском языке.

Когда мне говорят о том, что литовцы — «русофобы», мне хочется в ответ сказать: назовите ещё хоть одну страну в мире, где ребёнок с детского сада и до окончания школы может проходить обучение исключительно на русском языке, — сказал дипломат.

По его словам, это не является «подачкой», так как русские, как и поляки, евреи и белорусы с давних пор жили в Литве. А, например, литовский режиссёр Римас Туминас по совместительству является худруком московского Театра имени Евгения Вахтангова.

Полный текст интервью с послом Литвы в РФ Эйтвидасом Баярунасом читайте на NEWS.ru.