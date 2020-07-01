Посол назвал сроки открытия границы с Белоруссией

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. рассказал об открытии границы РФ и Белоруссии. По его словам, граждане двух стран смогут перемещаться между ними летом.
Таким образом он прокомментировал заявление белорусского посла в Москве Владимира Семашко, который сказал, что Россия планирует открыть границы в конце июля-начале августа,
Ну а даже если ошибся, будем верить, что перемещения без ограничений через несуществующую российско-белорусскую границу дружбы возобновятся как можно быстрее. Но полагаю, что это будет, конечно, летом, летом этого года, — сказал он.
При этом он считает, что послы не должны влиять на решения Роспотребнадзора и главного санитарного врача Белоруссии.
На самом деле убежден в том, что вирусологи и санитарные врачи должны определять ту информацию, которая ляжет как основа для введения послаблений для того, чтобы режим перемещения через границу был более комфортным для людей, — заключил он.
Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз утвердил перечень стран, для которых он открывает свои границы. В список не вошли США, Бразилия и Россия из-за эпидемиологической ситуации в этих странах. Согласно документу, с 1 июля на территорию ЕС и Шенгенской зоны могут приехать жители Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. Всего 14 стран. Китай может стать 15-й страной, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан ЕС.
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