Посол Литвы рассказал о преимуществах карантина из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/61ef2fd8-e43f-11ea-adad-fa163e074e61_660.jpg Эйтвидас Баярунас Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Литовский посол в РФ Эйтвидас Баярунас рассказал NEWS.ru о начале работы на новом посту в разгар пандемии коронавируса и назвал преимущества карантина.

Я приехал в Москву 4 мая, в самый разгар пандемии. Сразу после того как президент и правительство Литвы окончательно подтвердили моё назначение. Литовское посольство в такой важной стране, как Россия, не могло долго оставаться без руководителя, — сказал Баярунас.

Он рассказал, что первые рабочие встречи в связи с коронавирусом проходили в формате видеоконференций в Zoom и только сейчас начали появляться очные.

Посол отметил, что встречи в онлайн-формате научили рационально распоряжаться своим временем. Некоторые форматы, по его словам, останутся в режиме онлайн после снятия всех ограничений.

Всё же пандемия кое-чему нас научила: мы меньше ездим, тратим меньше бензина, а значит, и меньше загрязняем окружающую среду. Это хорошо, — подчеркнул дипломат.

Полный текст интервью с послом Литвы в РФ Эйтвидасом Баярунасом читайте на NEWS.ru.