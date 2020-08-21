Посол Литвы рассказал о преимуществах карантина из-за коронавируса

Литовский посол в РФ Эйтвидас Баярунас рассказал NEWS.ru о начале работы на новом посту в разгар пандемии коронавируса и назвал преимущества карантина.
Я приехал в Москву 4 мая, в самый разгар пандемии. Сразу после того как президент и правительство Литвы окончательно подтвердили моё назначение. Литовское посольство в такой важной стране, как Россия, не могло долго оставаться без руководителя, — сказал Баярунас.
Он рассказал, что первые рабочие встречи в связи с коронавирусом проходили в формате видеоконференций в Zoom и только сейчас начали появляться очные.
Посол отметил, что встречи в онлайн-формате научили рационально распоряжаться своим временем. Некоторые форматы, по его словам, останутся в режиме онлайн после снятия всех ограничений.
Всё же пандемия кое-чему нас научила: мы меньше ездим, тратим меньше бензина, а значит, и меньше загрязняем окружающую среду. Это хорошо, — подчеркнул дипломат.
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