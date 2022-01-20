Посол Антонов предупредил о дальнейшей деградации отношений РФ и США

Заявления Госдепартамента США о российской дезинформации по Украине ведут к продолжению деградации отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ. Он предположил, что подобные высказывания американской стороны заранее готовят почву для определённой риторики в дискуссии о гарантиях безопасности в Европе. Заявление дипломата приводится на странице российской дипмиссии в социальной сети Facebook.

Анотонов отметил , что США в течение трёх часов опубликовали три документа, призванных изобличить российские власти и государственные СМИ. Однако российская сторона ничего нового в этих документах не увидела.

Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их мифами российской пропаганды, — сказал посол.

По его словам, подобные действия неприемлемы, поскольку не несут «добавленной стоимости» для решения проблем глобальной безопасности, но приводят к дальнейшей деградации отношений между двумя странами.

Складывается впечатление, что в США заранее готовят почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой «российской агрессии» против Украины, — резюмировал дипломат.

Ранее в Госдепартаменте США анонимный чиновник обвинил российские СМИ в кампании дезинформации против Украины. В числе участников гипотетической кампании названы RT, Sputnik, РИА Новости. При этом никаких доказательств выдвинутым обвинениям предоставлено не было.