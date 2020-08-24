Послу Литвы в Белоруссии вручили ноту после перехвата шариков на границе

Послу Литвы в Белоруссии Андрюсу Пулокасу вручена нота в связи с инцидентом на государственной границе. Об этом сообщили в белорусском министерстве иностранных дел.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ожидают от Вильнюса расследования «спланированной провокации».
Днём ранее вертолёты Ми-24 из состава дежурных сил ПВО Белоруссии перехватили зонд, состоящий из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Волковщина Ошмянского района.
По имеющимся данным, 23 августа с литовской территории был запущен воздушный объект, который нарушил государственную границу Беларуси и углубился на территорию страны на три километра, — отметили в МИД.
Как писал NEWS.ru, в Белоруссии предположили, что в подвеске воздушных шаров, запущенных с территории Литвы, могло быть ядовитое вещество. Как отметили в министерстве обороны, безобидные на первый взгляд шарики могут представлять угрозу безопасности полётов, в том числе гражданских воздушных судов.
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