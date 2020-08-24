Послу Литвы в Белоруссии вручили ноту после перехвата шариков на границе

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Комитет по иностранным делам Европейского парламента (ЕП) на внеочередном видеозаседании, посвящённом ситуации в Белоруссии, выслушает бывшего кандидата на пост лидера республики Светлану Тихановскую. Мероприятие запланировано на 25 августа 2020 года.

Депутаты Европарламента обсудят последние события в Белоруссии после президентских выборов 9 августа с лидером оппозиции Светланой Тихановской и генеральным секретарём внешнеполитической службы ЕС Хельгой Шмид, — передаёт РИА Новости со...