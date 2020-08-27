Последствия закрытия Пенсионного фонда озвучили в Госдуме

https://static.news.ru/photo/242aa7e4-e8c8-11ea-9b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Ликвидация Пенсионного фонда не решит полностью проблемы людей. Кроме выплат пенсий, у организации есть масса других обязанностей.

База данных фонда действительно работает с ошибками, соглашается глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. И возможно, закрытие Пенсионного фонда в пользу налоговой службы и будет верным. Но есть ещё техническая сторона, приводит аргументы Нилова телеканал «360».

Если уж говорить о ликвидации фонда, то одновременно с предложением, куда передавать все его функции. К тому же нужно доказать расчётами, что всё это не приведёт к ещё большим дополнительным затратам. В итоге может получиться так, что все, кто вчера работал в ПФР, перейдут работать в другие ведомства.

Они же исполняют те же функции, а вся реструктуризация и реформа привели к дополнительным затратам, — резюмировал Нилов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсионный фонд (ПФР) следует ликвидировать. Он является ненужным посредником между бюджетом страны и гражданами, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.