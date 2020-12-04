Последний бой до боя курантов: регионы разделила проблема 31 декабря

Последние годы с приближением новогодних праздников наши политики всех уровней входят в клинч по двум причинам. Одни требуют сократить «пьяные и обжорные» каникулы, увеличив майские выходные с их тягой к земле. А другие, в частности активные либерал-демократы, наоборот, требуют и 31 декабря объявить выходным днём. В прошлом году такая предпраздничная диспозиция свелась фактически к противостоянию столичного мэра Сергея Собянина и двух десятков других не менее значительных губернаторов.

Весьма характерно, что именно столичный градоначальник грудью встал против объявления предновогоднего выходного. По его словам, нельзя было лишать трудящихся удовольствия за несколько часов до боя курантов поздравить коллег с самым любимым в России праздником. Но такая аргументация не выглядела слишком убедительной. Его оппоненты были уверены, что 31 декабря всё равно никто не пашет в поте лица, а потому логичнее было бы накануне объявить рабочую субботу. Тогда обе противоборствующие в тени новогодней ёлки стороны остались при своём мнении. И в Москве, в отличие от нескольких десятков регионов, накануне праздника работали. Притом, что те же губернаторы не вольны были распоряжаться регламентом частных компаний.

К слову, тогда многие ожидали, что на финише разразившейся дискуссии своё «золотое слово» скажет президент: мол, в наши непростые времена давайте хотя бы нашим женщинам-хозяйкам дадим возможность лучше подготовиться к сервировке праздничных столов. Но ни тогда, ни сейчас Кремль своей позиции не определил. Более того, вновь было подчёркнуто, что такое историческое решение остаётся в компетенции глав регионов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

И вот первым отличился только-только назначенный врио Белгородской области Вячеслав Гладков, который предлагает отработать 26 декабря, чтобы уже 31-го всем быть свободными. Так, новый областной начальник сделал весьма показательный жест в отношении белгородцев. Тем более что в прошлом, 2019 году, на Ставрополье, где до недавнего времени Гладков руководил аппаратом правительства в ранге вице-губернатора, 31 декабря было объявлено выходным днём после проведения местного голосования. Кстати, и в этом году эта процедура повторяется. И ставропольцы могут проголосовать на страничке губернатора в Instagram. И, видимо, перенос будет вновь горячо поддержан.

Кстати, уже высказывается мнение, что Гладков не принял бы такого скорого решения без консультации со своим давним покровителем, главой управления администрации президента по обеспечению работы Госсовета Александром Харичевым. Видимо, решено, что так проще завоевать симпатии новых земляков после томительной паузы с назначением регионального начальника.

Вот только по сравнению с прошлым годом многое в ментальности россиян изменилось по причине последствий пандемии. А потому после длительных принудительных каникул и рабочего простоя далеко не все готовы отдыхать лишний день, предпочитая заработать на предпраздничном ажиотаже. И тут на первый план, скорее, выходит другая предпраздничная проблема — как провести 31 декабря, как отметить наступление Нового года. И, как стало известно, в Башкирии ресторанам уже разрешили работать до двух часов утра. В Москве, наоборот, отменили новогодние гуляния и даже организацию праздничной ночи на свежем воздухе Тверской улицы. Её примеру следуют и в Питере. Так что, в этом году обнаружился и ещё один водораздел между регионами.

Впрочем, 31 декабря 2021 уже будет официально выходным днём. Если нет денег, чтобы поддержать население, пусть хотя бы люди отдохнут.