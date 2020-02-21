Ещё в январе в медийный мир были целенаправленно сброшены утечки о том, что в Кремле подумывают о создании партий под двух раскрутившихся персонажей нашей масскультуры — Сергея Шнурова и Юрия Дудя. Понятно, что административные мудрецы исходили теоретически из явного дефицита в стране по-настоящему позитивно узнаваемых лиц, способных в нужный момент стать лидерами общественного мнения и в области политики. Но, видимо, по мере разворачиваемой пьесы, сочиняемой буквально на ходу, решено было новым партстроительством, на которое времени не остаётся, не заниматься, а подпереть знаковыми фигурами уже существующие структуры.

Потому-то Шнуров и командирован в Партию Роста (ПР) производителя шипучих вин Титова, с которой, как утверждают, Кремль готов работать ради её превращения в ведущую правую буржуазную партию. Более того, в администрации открыто, мол, дали понять, что ПР предпочитают «Яблоку», которому-де на минимальную поддержку рассчитывать не приходится. И целевое направление Сергея Шнурова в качестве подпорки Титова — это и есть жест административного доверия партии, все электоральные результаты которой на федеральном уровне колеблются в рамках статистической погрешности.

Сергей Шнуров Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ну, хорошо, Шнура, как говорится, пристроили. А что слышно о Дуде? И тут видны очевидные подвижки. Я бы даже сказал — предпродажная подготовка. При всей своей интернет-раскрученности Юрий в глазах высшего политического общества оставался эдаким маргиналом, выскочкой, не получившим высочайшего начальственного одобрения. Некоторые его творения снисходительно критиковали, на другие в верхах был полный ноль реакции. И вдруг его очередной фильм, на этот раз о судьбах ВИЧ-инфицированных, просто вызвал переполох в официальных сферах. Пресс-секретарь президента Песков позитивно реагирует и даёт понять, что лично видел сюжет. Депутаты с ходу озаботились проблемой, которую, дескать, стеснялись до Дудя так красочно и убедительно поднимать. Даже чиновники Министерства здравоохранения, известные своим консерватизмом, готовы просто по-новому взглянуть на проблему и «бегом» реагировать. А СМИ всех окрасов с восхищением сообщают об одиннадцати миллионах просмотрах.

Юрий Дудь yurydud/instagram

Словом, популярность Дудя выходит на официально признанный уровень, к нему готовы прислушиваться. И он уже вроде не маргинал с рассказами о колымских ужасах, а человек системы, крайне полезный для нашего реформируемого общества.

Теперь только остаётся выбрать партию, куда его можно было бы логично делегировать. И тут нельзя не вспомнить о новом мировом тренде, который связывают со шведской школьницей Гретой Тунберг, ставшей символом всех мировых «зелёных». Запрос на экологическую борьбу задан, и он растёт. Более того, уже объявлено о создании у нас обновленной экологической партии. Так почему бы туда не подключить Дудя, который в темпе снимет фильм, например, об очередном «чёрном небе» над Красноярском. Правда, Шнур об этом явлении успел сочинить стишки, но он, как мы знаем, уже ангажирован для другой цели.

Так что, ждём распределения для Дудя, который, как кажется, вполне способен «позеленеть».