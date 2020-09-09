Посла Германии вызовут в МИД РФ из-за Навального

Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр 9 сентября 2020 года приедет в МИД РФ в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера и блогера Алексея Навального, заявили представители Москвы.
Отвечая на вопрос, будет ли вызван немецкий дипломат, собеседник агентства РИА Новости
Да, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Навального, заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке.
Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.
Алексею Навальному стало плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолёт экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию. Местные медики диагностировали у него нарушение обмена веществ и панкреатит, ядов в его организме они не нашли. 22 августа политика спецбортом доставили в берлинскую клинику. Военные токсикологи
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