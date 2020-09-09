Посла Германии вызовут в МИД РФ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/930d6bfc-f272-11ea-b805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/Global Look Press

Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр 9 сентября 2020 года приедет в МИД РФ в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера и блогера Алексея Навального, заявили представители Москвы.

Отвечая на вопрос, будет ли вызван немецкий дипломат, собеседник агентства РИА Новости ответил положительно.

Да, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Навального, заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке.

Утром 6 сентября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Германии видят много признаков причастности РФ к отравлению оппозиционного политика, поэтому российские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать обратное фактами. По мнению Мааса, если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает.