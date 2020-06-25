Порошенко заявил о возможности заставить Россию «уйти из Крыма»

https://static.news.ru/photo/254b7dfa-b73c-11ea-974a-fa163e074e61_660.jpg Фото: poroshenko.petro/ vk.com/GlobalLookPress

Киев имеет «уникальный шанс вернуть» Крым, считает бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко.

По мнению политика, позволить осуществить это помогут мировая экономическая ситуация, падение цен на нефть и «глубокий кризис» в России. В таких условиях, считает Порошенко, Украина может укрепить международную солидарность и «заставить Москву уйти из Крыма», оказав на неё всестороннее давление. Также он заявил, что Россия не может финансировать полуостров. Своё мнение экс-президент выразил в эфире радио «Тризуб».

Крым стал одним из регионов России после проведения там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. На Украине Крым считают временно оккупированной территорией.

Пётр Порошенко занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года. С 1 июня 2019 года он является председателем политической партии «Европейская солидарность».

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной». Дипломаты расценили это как угрозу европейской безопасности.