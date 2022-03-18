Попал в глупую ситуацию: Певцов об обращении Шварценеггера к россиянам

Российский артист, депутат Госдумы Дмитрий Певцов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал недавнее обращение Арнольда Шварценеггера, в котором он признался в любви к россиянам и решил «открыть» русским глаза на происходящее на Украине. По его словам, бывший губернатор штата Калифорния попал в глупую ситуацию, сделав такое громкое заявление.

Человек не знает историю. Он, может, свою лично знает, а о нашей вообще не в курсе, откуда взялась такая страна с названием Украина, он не знает кто такой граф Потёмкин. Он не в курсе, что Крым был присоединён к России, когда ещё США не было. Здесь ничего, кроме как посоветовать читать нормальную историю, я не могу. Человек не в курсе, чтобы судить о чём-то публично, нужно иметь приблизительные хотя бы сведения. А он их не имеет. Ну попал... в глупую ситуацию, — считает Певцов.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что американский актёр просто играет на чувствах своих подписчиков. Депутат с этим мнением не согласился, заявив, что Шварценеггер никогда хорошо не играл.

Шварценеггер никакой не актёр. Он спортсмен, великий, замечательный, с выдающимися достижениями. Но он не актёр никакой, в кино-то он играть не умеет, — подытожил спикер.

Ранее Шварценеггер завёл Telegram-канал, в котором высказал своё мнение о ситуации на Украине, а также призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию. По словам звезды кино, в том, что происходит сейчас на Украине, виноваты власть имущие в Кремле.

О начале спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.