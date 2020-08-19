Помпео пригрозил РФ и КНР санкциями за несогласие с санкциями против Ирана

https://static.news.ru/photo/7f7af912-e276-11ea-be41-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: photonews.at/Georges Schneider v

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что Вашингтон ответит санкциями, если Россия и Китай не будут соблюдать режим санкций Совбеза ООН в отношении Ирана.

Такое заявление госсекретарь сделал в ответ на вопрос ведущего телеканала Fox News о том, ответят ли США России и Китаю санкциями в случае отказа от исполнения антииранских санкций.

Совершенно верно, — ответил Помпео.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты уже делали так, когда какие-либо страны нарушали американские санкции и «приводили к отвественности» эти страны. Такой же политики США будут придерживаться и в отношении санкций ООН.

Госдеп сообщил, что 20–21 августа Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы лично уведомить членов Совбеза о том, что Соединённые Штаты «инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана».

Госсекретарь Помпео с 20 по 21 августа отправится в Нью-Йорк, чтобы уведомить СБ ООН о том, что США инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана. Через 30 дней после уведомления ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе требование о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана. Это также касается и продления 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Санкции против Ирана были отменены в рамках «ядерной сделки», из которой Соединённые Штаты вышли в 2019 году.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ США от участия в онлайн-саммите по Ирану, предложенном российским лидером Владимиром Путиным, не позволяет провести его.