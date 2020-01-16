Президент России Владимир Путин провёл установочное заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Глава государства попросил участников встречи крайне ответственно отнестись к этой работе, чтобы проект, вынесенный на всеобщее голосование, был выверен до «каждого слова, каждой буквы, а может быть даже и каждой запятой». Члены рабочей группы внимательно отнеслись к пожеланиям российского лидера, пообещав сделать всё возможное, чтобы российский народ был доволен конституцией страны. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, работа над конституционными законами по итогам послания Владимира Путина завершится до конца весенней сессии парламента.

«До каждой буквы и запятой»

В сформированную президентом рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ вошли 75 политиков, законодателей, учёных и общественных деятелей. Её сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников — оба по согласованию, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Игорь Иванко/АГН «Москва»

Обращаясь к участникам заседания, Владимир Путин попросил их организовать системную и крайне ответственную работу над проектами поправок с тем, чтобы на всеобщее голосование были вынесены «отточенные и по смыслу, и по форме правовые формулировки».

Конечно, эта работа требует высочайшего правового, юридического профессионализма, чёткости, выверенности, по сути, каждого слова, каждой буквы, а, может быть, даже и каждой запятой. Нам нужно сохранить стройность нашей конституции, единство её правовой ткани, исходить из того, что конституция — это документ прямого действия, и все новации призваны укреплять и развивать её потенциал, — напутствовал он собравшихся.

Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что речь идёт об изменении фундаментальных основ конституции.

Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства, — пояснил президент.



От актёров до ветеранов «Боевого братства»

Работать над итоговым документом предстоит не только профессиональным юристам и членам Государственной думы и Совета Федерации. В составе рабочей группы можно увидеть и широкий круг общественников — от актёров и музыкантов до благотворителей и представителей коренных малочисленных народов России, а также культурных автономий.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева отметила, что созданная рабочая группа профессиональна по составу.

В неё входят юристы, общественные деятели из разных отраслей: спорта, культуры, искусства. Работа предстоит огромная. Но это наша страна, наша конституция. Так что постараемся сделать всё возможное. И я уверена, что с поставленной задачей мы справимся, — подчеркнула она.

В свою очередь её коллега, доктор Леонид Рошаль пообещал, что члены рабочей группы сделают «всё возможное, чтобы российский народ был доволен конституцией страны».

Член Центрального штаба ОНФ, писатель Захар Прилепин отметил, что предложения президента направлены на то, чтобы институты гражданского общества и прежде всего политические партии стали более ответственными, получили дополнительные полномочия.

Это должно привести к тому, что у наших граждан вернётся интерес к политике, — уверен он.

Захар Прилепин Александр Авилов/АГН «Москва»

Свои предложения готовят и представители сельской молодёжи. Так, координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития», председатель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина уверена, что необходимо выстроить взаимосвязь федеральной, региональной и муниципальной властей, чтобы последние оперативно подхватывали все преобразования и доводили их в полном объёме до сельских территорий.

Предпринимательское сообщество также вовлечено в конституционный процесс. Как рассказал NEWS.ru президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, к работе над поправками будут активно подключаться представители бизнеса из регионов.

Изменения, думаю, будут касаться социальной сферы, роли регионов, их экономической составляющей. В связи с тем, что мы сосредоточены на экономике, то, конечно, это будет касаться экономики и сфер развития. Начиная с того, кто и как будет утверждать министра и его ответственность перед теми, кто его утверждает. Сергей Катырин президент ТПП президент ТПП

Со своей стороны представители малочисленных народов России надеются, что в конституции может быть закреплено право на сохранение языка, культуры, обычаев и традиций, подчекрнул в беседе с NEWS.ru президент Международной черкесской ассоциации по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной Хаути Сохроков.

Мы должны сделать всё, чтобы условия для сохранения языков, культуры и обычаев были не только задекларированы, а были бы созданы условия, которые позволяют реализовывать заложенные в конституции законы. Я думаю, что наш уважаемый президент понял на прошедших заседаниях комиссии по межнациональным проблемам, и будет принято решение. Хаути Сохроков президент Международной черкесской ассоциации президент Международной черкесской ассоциации

Интересно, что разрабатывать поправки к основному закону России будут и проживающие в нашей стране представители ближайших соседей — Украины и Белоруссии. Однако, как признался в разговоре с NEWS.ru глава Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько, вряд ли его работа будет посвящена украинской тематике.

Конституция может затрагивать только какие-то основные вопросы государства. Я понимаю, что вопросы Украины, Белоруссии, миграции, гостевых рабочих для нас очень важны. Но в какой степени они могут быть внесены именно в виде правок, для меня это вопрос. Богдан Безпалько глава национально-культурной автономии «Украинцы России» глава национально-культурной автономии «Украинцы России»

Первый замглавы комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что при работе над поправками к основному закону необходимо также обратить внимание на судебную власть, деятельность которой вызывает «много вопросов».

Эта независимость, несменяемость судей превратилась в то, что сегодня это уже такая закрытая корпорация, что достучаться, докричаться, что какая-то судья ведёт себя неправильно и выносит заведомо не очень правомерные, очень трудно. Светлана Горячева первый замглавы комитета Совета Федерации по регламенту первый замглавы комитета Совета Федерации по регламенту

Сенатор считает, что одновременно с поправками в конституцию необходимо вносить изменения в закон, касающийся судебной системы, чтобы обеспечить прозрачность решений и повысить ответственность судей.

Замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина отметила, что изменения в Конституцию РФ должны быть подготовлены в очень сжатые сроки и вынесены на общероссийское голосование, формат которого ещё предстоит определить.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что несмотря на то, что в действующем законодательстве нет прямой необходимости проведения референдума по предлагаемым поправкам, всероссийское голосование «поставит окончательную точку» по этому вопросу. По её словам, в любом случае работа над конституционными законами должна завершиться уже до конца весенней парламентской сессии.

Над материалом также работали: Дмитрий Алексеев, Александр Колесников и Виктория Немис