Политтехнолог оценил шансы Дегтярёва понравиться жителям Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/af09639a-ca97-11ea-b8bf-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что Михаила Дегтярёва следует рассматривать лишь как временную фигуру. Его отправили руководить Хабаровским краем вместо арестованного Сергея Фургала, чтобы формально оставить регион за ЛДПР.

Пока не видно никаких предпосылок для того, чтобы Дегтярёв смог погасить протест и чтобы его приняли местные жители. Он — варяг, потому, учитывая нежелание жителей Хабаровска видеть такого человека, и тут партийная принадлежность роли не играет, он будет встречен холодно, и вряд ли мы увидим кардинальное снижение протеста, — заявил Фетисов в комментарии для NEWS.ru.

При этом он полагает, что если Дегтярёв сумеет в кратчайшие сроки разобраться с краем, показать жителям, что он понял регион и готов отстаивать его интересы при общении с федеральным центром, то шансы избраться у него появятся.

Но пока он будет оцениваться лишь как временная кандидатура, и чуть позже по нему будет приниматься решение: делать на него ставку или искать на это место более сильного человека. По сути это назначение — такое тактическое действие Кремля, чтобы взять паузу и как-то снизить градус протеста, при этом не оставляя регион без управления. Тем более что должна уже идти активная работа по отопительному сезону, и это такая вынужденная необходимость — поставить хоть кого-то, — считает эксперт.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Сразу после этого он предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Тот согласился и заявил, что немедленно вылетает в Хабаровск.

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Сам Фургал, будучи членом ЛДПР, победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта на выборах 2018 года. Фургал пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня его задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

Дегтярёва в качестве одного из претендентов на пост главы Хабаровского края выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявивший, что в случае отставки Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии.

Ранее директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с NEWS.ru предположил, что назначение Михаила Дегтярёва не потушит протест в Хабаровске. Кроме того, это кадровое решение может негативно повлиять на рейтинг ЛДПР в регионе, поскольку может сложиться впечатление, что партия «сдала Фургала».