Политолог заявил, что прямо сейчас Россия находится на грани войны с НАТО

Политолог Марат Баширов заявил, что Россия сейчас находится на грани возможной войны с НАТО. Это обусловлено действиями генералов Альянса, написал эксперт в своём Telegram-канале.

Так-то, если что, то мы, вообще-то, накануне войны с НАТО. Да, Рождество. Да, энергокризис в Европе и цены на газ и электроэнергию умножились в разы. Но почему-то именно сейчас генералы НАТО решили бряцать оружием. Мы ответили ультиматумом — или сдавайте назад, или будут контрмеры, — отметил Баширов.

Политолог отметил, что сейчас все решения принимаются в США, и задался вопросом, насколько дееспособен президент Джо Байден и сможет ли он управлять военными. Также Баширов добавил, что НАТО по-прежнему продолжает поставлять Украине оружие, а ещё год назад хотел захватить «белорусский балкон».

Если НАТО откажется и Байден не сможет сообразить, что к чему, то радары в Польше, Чехии и Румынии могут отсчитать потенциальные минуты до подлёта нацеленных ракет. А что? Мы-то в Москве тоже уже в прицеле, — резюмировал эксперт.

Ранее политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление американского сенатора Джима Риша, предложившего объявить Россию «спонсором терроризма». Эксперт отметил, что в отношениях США и РФ вряд ли стоит ждать потепления, а критической точкой и вовсе может стать ядерная война.