Политолог считает, что «отравление» спланировал сам Навальный

https://static.news.ru/photo/c48001f8-e41d-11ea-802b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Политолог Владимир Карасёв считает, что «отравление» блогера и оппозиционера Алексея Навального выглядит так, будто он сам его спланировал.

Он пояснил, что оппозиционер терял рейтинги и не был интересен ни для российской, ни для зарубежной публики. Произошедшее сейчас «отравление» не выгодно никому.

Владимир Карасёв отметил, что, скорее всего, Алексей Навальный решил с помощью скандала привлечь внимание к своей персоне и перебраться в Германию.

Навальный давно исчерпал себя как лидер оппозиции. Он стал сильным раздражителем для здравомыслящего населения России. И все его акции оказались провальными, а деньги за это были проплачены через различные западные фонды, в том числе и Ходорковским. Вся эта ситуация — это его личная попытка как-то подогреть к себе интерес. Потому, что просто уехать в Германию — это не тот вариант, так как будет считаться там сбитым лётчиком. А вот когда за ним пришлют борт из Германии, то из России он улетит некой «жертвой кровавого Мордора», как у нас любят некоторые говорить. Это уже другой сценарий, — процитировали политолога в ФАН.

Он добавил, что Алексей Навальный потерял перспективы для развития в России. Кроме того, на оппозиционера заведено несколько уголовных дел, в том числе за клевету в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Но Навальный уже не видит себя в России. Не видит перспектив для себя. Он здесь никому не нужен, люди в него не верят. Более того, не будем забывать про уголовные дела, суды по которым ждут Навального. Думаю, он решил на скандале как-то зацепиться в Германии. Оттуда продолжит свою русофобскую деятельность, также как её продолжает Михаил Ходорковский, — привели слова политолога на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что сомневается в отравлении политика Алексея Навального. По его словам, власти эта история нужна «в последнюю очередь». Кроме того, Владимир Соловьёв выразил недоумение по поводу желания близких Навального лечить его за границей. Он напомнил случаи с писателем Дмитрием Быковым и председателем Фонда Бориса Немцова Владимиром Кара-Мурзой-младшим, когда российские врачи справились «блестяще».