Политолог считает, что назначение Дегтярёва не потушит протест в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/8206584c-ca94-11ea-a11c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков предположил, что назначение Михаила Дегтярёва не потушит протесты в Хабаровске, поскольку он из Москвы, а люди недовольны именно федеральным центром. Кроме того, это кадровое решение может негативно повлиять на рейтинг ЛДПР в регионе, поскольку может сложиться впечатление, что партия «сдала Фургала», считает политолог.

Федеральный центр убивает этим назначением двух зайцев: снижает рейтинг ЛДПР и замыливает протест. Но кого люди будут избирать в 2021 году? Если Дегтярёв провалит миссию, будет ли востребован новый условный Кожемяко (глава Приморья. — NEWS.ru) — крепкий хозяйственник из «местных»? Пока неясно. Игра идёт по непонятным правилам, все делают ходы на ощупь, — пояснил Гращенков в комментарии для NEWS.ru.

По его словам, Кремль сейчас будет внимательно смотреть за протестными настроениями в Хабаровске, для администрации президента важно, чтобы протесты не распространились за пределы края.

Для начала нужно понять, стихнет ли протест или нет. Как примут Дегтярёва? Если эскалация продолжится, то у федерального центра может встать вопрос о том, что территория плохо управляется, хотя все решения — законные. Тогда и выборы могут отменить, почему бы и нет. Главное, чтобы к тому времени «хабаровские настроения» не расползлись по Дальнему Востоку и Сибири до Урала, — пояснил эксперт.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке арестованного Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Сразу после этого он предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Тот согласился и заявил, что немедленно вылетает в Хабаровск.

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Сам Фургал, будучи членом ЛДПР, победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта на выборах 2018 года. Фургал пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня его задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку.

Дегтярёва в качестве одного из претендентов на пост главы Хабаровского края выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявивший, что в случае отставки Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии, писал NEWS.ru.