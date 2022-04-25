Политолог рассказал, что принесёт России второй президентский срок Макрона

Особых перемен в сотрудничестве Франции и России во время второго президентского срока Эммануэля Макрона ждать не стоит, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН политолог Сергей Фёдоров. Спикер отметил, что Париж продолжит совмещать тактики жёсткого диалога и санкционного давления в отношении Москвы на фоне событий на Украине. Таким образом Фёдоров прокомментировал переизбрание Макрона по итогам выборов во Франции, где он обошёл во втором раунде Марин Ле Пен, набрав 58,55% голосов.

Особых перемен ждать не стоит. Макрон продолжит свою политику, основанную на двух принципиальных моментах: необходимо поддерживать диалог с Россией, несмотря на все противоречия, конфронтацию, особенно на фоне событий на Украине. Диалог жёсткий, подкреплённый санкционной политикой, продолжится накачивание Украины оружием. Надеяться на ослабление этой политики не стоит. Сочетание диалога и жёсткого давления на нас, принуждение России изменить свою политику, — рассказал Фёдоров.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Его соперница Марин Ле Пен набрала во втором туре 41,45% голосов. Подсчёт голосов во втором туре выборов президента Франции завершён.

Явка на выборы оценивается на уровне 72,37%. Среди обработанных бюллетеней 8,73% оказались испорченными или пустыми. Пока это самый низкий показатель явки за всю историю вторых туров выборов президента во Франции после 1969 года, когда она составила 68,9% избирателей.

Марин Ле Пен уже позвонила действующему президенту, чтобы признать его победу. А во время своего выступления в павильоне Эрменонвиль после оглашения предварительных итогов выборов Ле Пен заявила, что «игра ещё не окончена: фактически, через несколько недель будут парламентские выборы».

Ранее сообщалось, что США поздравили действующего президента Эммануэля Макрона с переизбранием. Об этом говорится в заявлении Госдепа. Ведомство выразило надежду на дальнейшее тесное сотрудничество, в том числе и «в усилиях по поддержке Украины».