Политолог: после ухода Путина Россию ждёт битва преемников

Политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин заявил, что появление официального преемника нынешнего президента РФ Владимира Путина может серьёзно навредить как стране в целом, так и политическому сообществу в частности. По мнению эксперта, во власти в этом случае начнутся конфликты. Об этом сообщает URA.RU.

Как только в окружении президента появляется политик, способный претендовать на статус официального преемника, все группировки, имеющие собственных кандидатов, объединяются, чтобы помешать его возвышению. В результате возникает угроза политического конфликта, — рассказал Галкин.

Он добавил, что в случае развития такого сценария верховная власть может утратить контроль над важными медийными ресурсами и даже часть силовых группировок. При этом он уточнил, что в России такая ситуация маловероятна из-за большого числа официальных претендентов. В политическую борьбу могут вступить Шойгу, Мишустин, а также спикер Госдумы Володин.

Ранее политтехнолог Станислав Белковский заявил, что наиболее вероятным преемником президента России Владимира Путина является министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он вспомнил слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал министра крупным государственным деятелем и профессионалом с большой буквы.