Политика

Политолог назвал условия появления нового президента вместо Путина

13:12, 29 июня 2020 26
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о преемнике Владимира Путина всё ещё актуален, несмотря на то, что российский лидер сможет баллотироваться на новый срок. Даже если Путин получит право и решит участвовать в ещё одних выборах, он всё равно не вечен, заявил политолог Сергей Михеев.

Поэтому вопрос о преемнике Путина не отпадает в любом случае. Вопрос только в том, на каком этапе этот вопрос будет решаться, — это первое. И второе — я не вижу гарантированной ситуации, при которой Путин точно пойдёт на выборы в 2024 году, — сообщил он в эфире телеканала «Царьград».

Эксперт заверил, что вопрос участия Путина в следующих выборах ещё нельзя назвать решённым. По его словам, ситуация может сложиться совсем иначе. Будущий политический сценарий будет зависеть и от внешних обстоятельств, и от внутренних, считает он.

Чем больше будет внешнее давление на Россию и чем больше будет попыток изнутри дестабилизировать, тем больше вероятность того, что Путин останется, — заметил он.

В то же время, если ситуация во внутренней и внешней политике будет спокойной и стабильной, то есть вероятность, что Путин покинет свой пост. При этом специалист не исключил, что Путин может сохранить своё влияние, заняв какой-либо другой государственный пост.

Ранее в интервью для фильма «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» президент в ответ на вопрос о возможности баллотироваться на новый срок заявил, что пока не принял окончательного решения, но такой возможности не исключает. При этом глава страны отметил важность соответствующей поправки в Основной закон. Российский лидер посоветовал чиновникам работать, а «не рыскать глазами» в поисках преемника, писал NEWS.ru.

Голосование по поправкам состоится 1 июня. Его перенесли с 22 апреля из-за пандемии коронавируса.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

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