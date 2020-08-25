Политолог: Евросоюз уверен, что Белоруссией командует Путин

https://static.news.ru/photo/3aa60160-e726-11ea-ab54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Евросоюз уверен, что за всеми происходящими в Белоруссии событиями стоит российский президент Владимир Путин. Такое мнение выразила политолог Наталья Елисеева.

Чтобы сейчас ни сделал Лукашенко, всё это будет рассматриваться с позиции, что руководит процессом Путин, уверена эксперт.

По факту за все происходящее в Белоруссии со стороны Лукашенко и людей, которые его поддерживают, ответственность переносится на Россию — что это Путин подсказал и направил, — приводит мнение Елисеевой телеканал «360».

Как аргумент — высказывание руководителя внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмидт, заявившей, что Россия якобы является одним из «ключевых игроков» для урегулирования ситуации в Белоруссии. Хотя политика России после развала Советского Союза сводится не к вмешательству в внутренние дела других стран, это вопрос влияния. И в данном случае Россия не стоит за тем, что творится в Белоруссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское Министерство иностранных дел выпустило комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой по поводу высказываний главы МИД Литвы Линаса Линкявичуса о ситуации с протестными акциями в Белоруссии. Линкявичус, среди прочего, обвинил белорусские власти в борьбе с собственным народом, которому якобы «угрожает опасность».