Политолог предрёк неизбежное присоединение ДНР и ЛНР к России

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Министерство по чрезвычайным ситуациям и Федеральное агентство по государственным резервам «оказались абсолютно не готовы» к вспышке коронавирусной инфекции в России.

Почему наши резервы оказались абсолютно не готовы к такой ситуации? Нужно пересмотреть наш резервный запас по линии МЧС и по линии Росрезерва. <...> Мы не знаем, как поведёт себя вирус...