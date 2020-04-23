Политолог предрёк неизбежное присоединение ДНР и ЛНР к России

Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики в конечном итоге присоединятся к Российской Федерации. Когда — это лишь вопрос времени, уверен политолог Ростислав Ищенко.
По его словам, итог предопределён, хотя это «может произойти через полтора года или пятнадцать лет».
Точный срок не знает никто, в том числе даже в Москве. [ДНР и ЛНР] знают, что войдут [в состав России], потому что всё равно деваться некуда ни им, ни нам, —
цитируютИщенко Argumenti.ru.
Конкретные сроки, выразил уверенность политический эксперт, будут определяться исходя из международной политической обстановки.
Ищенко до событий 2014 года жил на Украине, однако затем покинул страну.
Ранее NEWS.ru писал, что глава ДНР Денис Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в республике. Свою инициативу он объяснил интенсивным интеграционным процессом с Россией.
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